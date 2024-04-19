Губернатор Бусаргин: в Саратовской области отменены парад и салют в День Победы
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Как рассказал губернатор, в пятницу, 19 апреля, в регионе было проведено заседания организационного комитета «Победа».
Представители совета ветеранов выступили с предложением отменить в этом году салют на 9 Мая. Кроме того, они выступили за отмену проведения торжественного прохождения войск саратовского гарнизона.
«Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности», — написал он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что проведение 9 Мая военного парада и шествия «Бессмертного полка» в республике не планируется.