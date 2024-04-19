РБК: кинотеатры убрали из афиш пиратский контент после требований прокатчиков

Из афиш крупных российских сетей кинотеатров практически исчезло предсеансное обслуживание. Данный формат использовался для показа голливудских картин ушедших из России киностудий вместе с отечественными короткометражками.

Как пишет РБК, по данным «Яндекс Афиши», вторая часть фильма «Дюна» на 18 апреля заявлена только в одном несетевом кинотеатре столицы.

Из статистики единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино следует, что 18 апреля в топ-20 самых кассовых фильмов дня (по состоянию на 16:00 мск) нет ни одной короткометражки или фильма без официального дистрибьютора в России.

Ранее появилась информация, что «Национальная Медиа Группа» и Российский фонд прямых инвестиций объявили о создании коммерческого фонда развития кино и анимации.

Ключевой задачей организации станет финансирование производства полнометражных картин, создающихся для трансляции в кинотеатрах. Ожидается, что в фонд будет вложено до 8 млрд рублей.