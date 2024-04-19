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РБК: кинотеатры убрали из афиш пиратский контент после требований прокатчиков

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Из афиш крупных российских сетей кинотеатров практически исчезло предсеансное обслуживание. Данный формат использовался для показа голливудских картин ушедших из России киностудий вместе с отечественными короткометражками.
РБК: кинотеатры убрали из афиш пиратский контент после требований прокатчиков
  • Gettyimages.ru

Как пишет РБК, по данным «Яндекс Афиши», вторая часть фильма «Дюна» на 18 апреля заявлена только в одном несетевом кинотеатре столицы.

Из статистики единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино следует, что 18 апреля в топ-20 самых кассовых фильмов дня (по состоянию на 16:00 мск) нет ни одной короткометражки или фильма без официального дистрибьютора в России.

Ранее появилась информация, что «Национальная Медиа Группа» и Российский фонд прямых инвестиций объявили о создании коммерческого фонда развития кино и анимации.

Ключевой задачей организации станет финансирование производства полнометражных картин, создающихся для трансляции в кинотеатрах. Ожидается, что в фонд будет вложено до 8 млрд рублей.

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