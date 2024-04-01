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В России появится коммерческий фонд развития кино и анимации

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«Национальная Медиа Группа» и Российский фонд прямых инвестиций объявили о создании коммерческого фонда развития кино и анимации.
В России появится коммерческий фонд развития кино и анимации
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, ключевой задачей организации станет финансирование производства полнометражных картин, создающихся для трансляции в кинотеатрах. Ожидается, что в фонд будет вложено до 8 млрд рублей.

Отбором проектов, претендующих на поддержку, займётся «Национальная Медиа Группа», а финальные решения по поводу финансирования будет принимать комитет фонда во главе с Фёдором Бондарчуком. 

«Мы уверены, что наш фонд придаст новый импульс производству качественного медиапродукта в России и будет способствовать повышению конкурентоспособности отрасли. Мы рады, что нашу идею о создании фонда поддержал РФПИ, обладающий высочайшей экспертизой в инвестировании в лидирующие и перспективные компании. Ожидается, что фонд обеспечит высокую доходность для инвесторов, в том числе за счёт портфельного принципа инвестиций», — цитирует ТАСС генерального директора НМГ Светлану Баланову.

Ожидается, что деятельность фонда в том числе поможет вывести больше российских фильмов на рынки дружественных стран.

Ранее стало известно, что киностудия имени Горького работает над новым фильмом о приключениях Петрова и Васечкина. 

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