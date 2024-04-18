Посол США в Москве посетила Гершковича в «Лефортове»
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале посольства.
Отмечается, что Гершкович «в хорошем расположении духа».
26 марта Московский городской суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным ФСБ России, журналист по заданию США собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Президент Владимир Путин отмечал, что Гершкович был взят в России «с поличным» при получении секретной информации на конспиративной основе.