Посол США в Москве посетила Гершковича в «Лефортове»

Посол США в России Линн Трейси посетила в четверг, 18 апреля, обвиняемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово».

Об этом говорится в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что Гершкович «в хорошем расположении духа».

26 марта Московский городской суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ России, журналист по заданию США собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Президент Владимир Путин отмечал, что Гершкович был взят в России «с поличным» при получении секретной информации на конспиративной основе.