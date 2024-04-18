Мама убитого из-за парковки: он уже был без сознания, когда подошла его девушка
- РИА Новости
«Девушка собралась выходить замуж и рожать детей, а её молодого человека взяли и убили (почти. — RT) у неё на глазах», — сказала она.
Сам момент, когда его ударили ножом в живот, девушка не видела. Кирилл приехал в Люблино к ней на мотоцикле.
В среду, 17 апреля, 21-летний водитель напал с ножом на мужчину, сделавшего ему замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля.
От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Как сообщили в СК, в рамках расследования дела об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого.