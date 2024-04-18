RT в Telegram
Подпишись

По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого

Короткая ссылка
В рамках расследования дела об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого.

Об этом говорится в Telegram-канале столичного управления СК.

«В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого, они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — отмечается в сообщении.

Фотографии фигуранта дела об убийстве и других участников драки загружены в систему распознавания лиц.

В среду, 17 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана напал с ножом на мужчину, сделавшего ему замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля.

От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить