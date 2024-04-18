По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого

В рамках расследования дела об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого.

Об этом говорится в Telegram-канале столичного управления СК.

«В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого, они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — отмечается в сообщении.

Фотографии фигуранта дела об убийстве и других участников драки загружены в систему распознавания лиц.

В среду, 17 апреля, 21-летний гражданин Азербайджана напал с ножом на мужчину, сделавшего ему замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля.

От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.