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Аксёнов: в Крыму задержаны все выявленные за десять лет диверсионные группы

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Глава Крыма Сергей Аксёнов доложил президенту России Владимиру Путину, что все диверсионные группы, выявленные на полуострове с 2014 года, были задержаны.
Аксёнов: в Крыму задержаны все выявленные за десять лет диверсионные группы
  • РИА Новости

Российский лидер провёл встречу с Аксёновым в режиме видеоконференции. 

«Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы», — сказал глава Крыма.

Аксёнов добавил, что все силовые структуры работают на недопущение, предотвращение и профилактику любых правонарушений.

Ранее стало известно, что призывавшего к насилию по отношению к русским 51-летнего жителя Феодосии задержали в Республике Крым.

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