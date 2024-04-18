Аксёнов: в Крыму задержаны все выявленные за десять лет диверсионные группы

Глава Крыма Сергей Аксёнов доложил президенту России Владимиру Путину, что все диверсионные группы, выявленные на полуострове с 2014 года, были задержаны.

Российский лидер провёл встречу с Аксёновым в режиме видеоконференции.

«Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы», — сказал глава Крыма.

Аксёнов добавил, что все силовые структуры работают на недопущение, предотвращение и профилактику любых правонарушений.

Ранее стало известно, что призывавшего к насилию по отношению к русским 51-летнего жителя Феодосии задержали в Республике Крым.