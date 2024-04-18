В ГД предложили выселять из общежитий отсутствующих в них полгода студентов

Председатель комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев подготовил законопроект, который предоставит вузам право расторгать договор о проживании в общежитии, если студент не появлялся в нём в течение полугода.

Об этом Метелев написал в Telegram.

По словам депутата, в настоящий момент ситуация с общежитиями в стране сложилась «острая». Он уточнил, что желающих проживать в них всегда больше, чем самих мест.

«Нужно предоставить возможность университетам прекращать договор проживания, если студент не появлялся в течение шести месяцев», — говорится в сообщении.

Метелев добавил, что уже направил соответствующий законопроект на рассмотрение в правительство.

Ранее сообщалось, что в Самаре обсудили проект строительства межвузовского кампуса.