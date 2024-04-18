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В ГД предложили выселять из общежитий отсутствующих в них полгода студентов

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Председатель комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев подготовил законопроект, который предоставит вузам право расторгать договор о проживании в общежитии, если студент не появлялся в нём в течение полугода.
В ГД предложили выселять из общежитий отсутствующих в них полгода студентов
  • РИА Новости

Об этом Метелев написал в Telegram.

По словам депутата, в настоящий момент ситуация с общежитиями в стране сложилась «острая». Он уточнил, что желающих проживать в них всегда больше, чем самих мест.

«Нужно предоставить возможность университетам прекращать договор проживания, если студент не появлялся в течение шести месяцев», — говорится в сообщении. 

Метелев добавил, что уже направил соответствующий законопроект на рассмотрение в правительство.

Ранее сообщалось, что в Самаре обсудили проект строительства межвузовского кампуса.

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