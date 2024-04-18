В ГД предложили выселять из общежитий отсутствующих в них полгода студентов
- РИА Новости
Об этом Метелев написал в Telegram.
По словам депутата, в настоящий момент ситуация с общежитиями в стране сложилась «острая». Он уточнил, что желающих проживать в них всегда больше, чем самих мест.
«Нужно предоставить возможность университетам прекращать договор проживания, если студент не появлялся в течение шести месяцев», — говорится в сообщении.
Метелев добавил, что уже направил соответствующий законопроект на рассмотрение в правительство.
Ранее сообщалось, что в Самаре обсудили проект строительства межвузовского кампуса.