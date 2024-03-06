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В Самаре обсудили проект строительства межвузовского кампуса

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл традиционную встречу с представителями IT-сообщества региона, где, в частности, обсуждался проект строительства межвузовского кампуса.
В Самаре обсудили проект строительства межвузовского кампуса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает volga.news.

Кампус строится у стадиона «Солидарность Самара Арена». Срок реализации — 2027 год.

«Мы серьёзно прорабатывали этот проект. Создание кампуса закладывает абсолютную перспективу цифрового будущего нашего региона», — сказал Азаров.

Со своей стороны, министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов представил проект и рассказал о текущем ходе работ по строительству кампуса.

«Помимо того, что кампус будет работать на студенческое, образовательное и бизнес-сообщество, он рассчитан на то, чтобы быть полезным для всех жителей региона, которые смогут пользоваться современными пространствами и инфраструктурой», — отметил он.

Ранее сообщалось, что замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук ознакомился с проектом межуниверситетского кампуса в Тюмени во время экскурсии по экспозиции на Всемирном фестивале молодёжи.

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