Замминистра Омельчук ознакомился с проектом межуниверситетского кампуса в Тюмени

Замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук ознакомился с проектом межуниверситетского кампуса в Тюмени во время экскурсии по экспозиции на Всемирном фестивале молодёжи.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«Я смотрю на макет кампуса в Тюмени и понимаю, что это будет новая потрясающая точка на карте города. При этом кампус должен иметь свою правильную образовательную и технологическую повестку, чтобы создавать новые технологии, готовить востребованных специалистов, тем самым развивать экономику региона и нашей страны», — сказал Омельчук.

Также стало известно, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл встречу с участниками ВФМ-2024, передаёт «Вслух.ру».

«Урал и Западная Сибирь богаты не только природными ресурсами и промышленными гигантами, но и талантливыми, креативными, умными людьми. У нас есть чем гордиться в различных областях — от науки и технологий до культуры и искусства. Важно, чтобы о перспективах для жизни и работы в России благодаря вам узнали молодые люди всего мира», — сказал Якушев.

Ранее сообщалось, что в рамках Всемирного фестиваля молодёжи — 2024 на стенде Московской области выступила делегация из Мексики.