RT в Telegram
Подпишись

Замминистра Омельчук ознакомился с проектом межуниверситетского кампуса в Тюмени

Короткая ссылка
Замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук ознакомился с проектом межуниверситетского кампуса в Тюмени во время экскурсии по экспозиции на Всемирном фестивале молодёжи.
Замминистра Омельчук ознакомился с проектом межуниверситетского кампуса в Тюмени
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«Я смотрю на макет кампуса в Тюмени и понимаю, что это будет новая потрясающая точка на карте города. При этом кампус должен иметь свою правильную образовательную и технологическую повестку, чтобы создавать новые технологии, готовить востребованных специалистов, тем самым развивать экономику региона и нашей страны», — сказал Омельчук.

Также стало известно, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл встречу с участниками ВФМ-2024, передаёт «Вслух.ру».

«Урал и Западная Сибирь богаты не только природными ресурсами и промышленными гигантами, но и талантливыми, креативными, умными людьми. У нас есть чем гордиться в различных областях — от науки и технологий до культуры и искусства. Важно, чтобы о перспективах для жизни и работы в России благодаря вам узнали молодые люди всего мира», — сказал Якушев.

Ранее сообщалось, что в рамках Всемирного фестиваля молодёжи — 2024 на стенде Московской области выступила делегация из Мексики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить