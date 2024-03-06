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На стенде Подмосковья на ВФМ-2024 выступила мексиканская делегация

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В рамках Всемирного фестиваля молодёжи — 2024 на стенде Московской области выступила делегация из Мексики.
На стенде Подмосковья на ВФМ-2024 выступила мексиканская делегация
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Руководитель делегации Антонио Кармона и специалист по международным отношениям Яир Евангелиста рассказали о культурном и технологическом сотрудничестве России и Мексики.

«Хотим узнать, какие возможности существуют для работы, учёбы, путешествий и обмена с Россией во всех этих сферах», — заявил Кармона.

Отмечается, что всего на фестиваль приехали более 100 молодых мексиканцев.

Ранее сообщалось, что более 60 участников основной программы Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024) из 32 стран прибыли из Сочи в Московскую область 4 марта для ознакомления с культурой и традициями региона.

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