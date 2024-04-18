Песков: Путин всегда требует от представителей власти корректных выражений

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с губернатором Тюменской области Александром Моором, отметил, что президент России Владимир Путин всегда требует от представителей власти корректных выражений о людях.

Пескову задали вопрос, часто ли глава государства сталкивается с тем, что ему необходимо «поставить на место» представителей власти.

«Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идёт о людях», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в этом вопросе эта характеристика Путина является постоянной.

Ранее Владимир Путин призвал губернатора Тюменской области Александра Моора вежливо отзываться о людях, которые не хотят эвакуироваться из зоны паводков, и не называть их «упёртыми».