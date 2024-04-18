Число повреждённых при атаке БПЛА в Воронеже домов выросло до 14
- РИА Новости
Он отметил, что работы по устранению последствий падения беспилотника в городе продолжаются, горожанам, чьи хозяйственные постройки серьёзно пострадали, оказывается помощь.
«Параллельно продолжаем комиссионный осмотр, оцениваем ущерб. Сейчас установлено повреждение 14 частных домовладений, а также четырёх автомобилей», — написал Кстенин.
Ранее сообщалось, что в Воронеже в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили четыре дома.