Число повреждённых при атаке БПЛА в Воронеже домов выросло до 14

Количество домов, получивших повреждения при атаке беспилотного летательного аппарата в Воронеже, выросло до 14. Об этом сообщил в личном Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин.

РИА Новости

Он отметил, что работы по устранению последствий падения беспилотника в городе продолжаются, горожанам, чьи хозяйственные постройки серьёзно пострадали, оказывается помощь. «Параллельно продолжаем комиссионный осмотр, оцениваем ущерб. Сейчас установлено повреждение 14 частных домовладений, а также четырёх автомобилей», — написал Кстенин. Ранее сообщалось, что в Воронеже в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили четыре дома.