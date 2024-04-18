Четыре дома повреждены в Воронеже в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ

Четыре домовладения получили повреждения в Воронеже в результате атаки украинских беспилотников на город.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«На месте падения остатков БПЛА в Воронеже сегодня будут работать городские службы», — отметил глава региона.

По его словам, они уточнят нанесённый частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях.

Ранее в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Также в Минобороны России сообщили, что силами ПВО ночью над российскими регионами были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки с применением ракет «Точка-У», РСЗО Vampire, БПЛА и воздушных шаров.