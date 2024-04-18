Четыре дома повреждены в Воронеже в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ
Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«На месте падения остатков БПЛА в Воронеже сегодня будут работать городские службы», — отметил глава региона.
По его словам, они уточнят нанесённый частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях.
Ранее в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Также в Минобороны России сообщили, что силами ПВО ночью над российскими регионами были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки с применением ракет «Точка-У», РСЗО Vampire, БПЛА и воздушных шаров.