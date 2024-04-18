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Власти Челябинска призвали не оставлять детей без присмотра у окон

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В мэрии Челябинска призвали закрывать балконы и окна, когда дети остаются без присмотра.
Власти Челябинска призвали не оставлять детей без присмотра у окон
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

«Открывая окно или балкон, убедитесь, что ваш ребёнок будет в безопасности. Буквально вчера в Южноуральске из окна второго этажа выпал маленький ребёнок», — сказали в мэрии.

Там также рекомендовали провести беседы с детьми и научить их правилам безопасности.

Ранее сообщалось, что администрация частного детсада Екатеринбурга по решению суда выплатит компенсацию в размере 48 тыс. рублей матери двухлетней девочки, которую воспитательница забыла на площадке после прогулки.

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