Власти Челябинска призвали не оставлять детей без присмотра у окон

В мэрии Челябинска призвали закрывать балконы и окна, когда дети остаются без присмотра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

«Открывая окно или балкон, убедитесь, что ваш ребёнок будет в безопасности. Буквально вчера в Южноуральске из окна второго этажа выпал маленький ребёнок», — сказали в мэрии.

Там также рекомендовали провести беседы с детьми и научить их правилам безопасности.

Ранее сообщалось, что администрация частного детсада Екатеринбурга по решению суда выплатит компенсацию в размере 48 тыс. рублей матери двухлетней девочки, которую воспитательница забыла на площадке после прогулки.