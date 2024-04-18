Власти Челябинска призвали не оставлять детей без присмотра у окон
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.
«Открывая окно или балкон, убедитесь, что ваш ребёнок будет в безопасности. Буквально вчера в Южноуральске из окна второго этажа выпал маленький ребёнок», — сказали в мэрии.
Там также рекомендовали провести беседы с детьми и научить их правилам безопасности.
Ранее сообщалось, что администрация частного детсада Екатеринбурга по решению суда выплатит компенсацию в размере 48 тыс. рублей матери двухлетней девочки, которую воспитательница забыла на площадке после прогулки.