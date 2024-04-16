Детсад Екатеринбурга выплатит компенсацию семье забытой на площадке девочки
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- © Quique Olivar Gomez
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Отмечается, что забытого ребёнка на площадке заметила местная жительница, она же и отвела девочку в сад.
«Площадка, где осталась девочка, не огорожена, рядом с ней расположена проезжая часть, бегают бездомные собаки», — следует из сообщения.
Ранее сообщалось, что детский сад Уватского района Тюменской области выплатит компенсацию после того, как воспитанница получила травму головы.