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Детсад Екатеринбурга выплатит компенсацию семье забытой на площадке девочки

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Администрация частного детсада Екатеринбурга по решению суда выплатит компенсацию в размере 48 тыс. рублей матери двухлетней девочки, которую воспитательница забыла на площадке после прогулки.
Детсад Екатеринбурга выплатит компенсацию семье забытой на площадке девочки
  • Gettyimages.ru
  • © Quique Olivar Gomez

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Отмечается, что забытого ребёнка на площадке заметила местная жительница, она же и отвела девочку в сад.

«Площадка, где осталась девочка, не огорожена, рядом с ней расположена проезжая часть, бегают бездомные собаки», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что детский сад Уватского района Тюменской области выплатит компенсацию после того, как воспитанница получила травму головы.

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