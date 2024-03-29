Тюменский детсад обязали выплатить компенсацию после травмирования ребёнка

В Уватском районе Тюменской области девочка получила травму головы в детском саду. Учреждение обязали выплатить компенсацию.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Установлено, что шестилетняя воспитанница, находясь в группе детского сада, упала на пол и ударилась головой. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости, что причинило её здоровью тяжкий вред», — заявили в ведомстве.

Девочка лечилась в больнице, ей рекомендовано лечение у невролога и постоянное ношение очков.

Заведующий детсадом и воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности. По иску прокурора района дошкольное учреждение выплатит компенсацию в размере 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту происшествия в школе Свердловской области, во время которого пятиклассник на уроке физкультуры получил перелом нескольких позвонков.