В Калининградской области почти вдвое выросло число предложений о подработках

В Калининградской области в преддверии майских праздников на 96% увеличилось количество предложений о подработках, превысив 1,2 тыс.

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на данные платформы HeadHunter.

Так, спрос на продавцов-консультантов увеличился на 90%, менеджеров по продажам — на 50%, врачей — на 103%.

Также в топ востребованных профессий с подработкой у бизнеса вошли операторы кол-центров.

Наибольшее число таких вакансий в регионе открыто в Калининграде, Зеленоградске и Советске.

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.