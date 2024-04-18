В Калининградской области почти вдвое выросло число предложений о подработках
- РИА Новости
Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на данные платформы HeadHunter.
Так, спрос на продавцов-консультантов увеличился на 90%, менеджеров по продажам — на 50%, врачей — на 103%.
Также в топ востребованных профессий с подработкой у бизнеса вошли операторы кол-центров.
Наибольшее число таких вакансий в регионе открыто в Калининграде, Зеленоградске и Советске.
Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.