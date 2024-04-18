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В Калининградской области почти вдвое выросло число предложений о подработках

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В Калининградской области в преддверии майских праздников на 96% увеличилось количество предложений о подработках, превысив 1,2 тыс.
В Калининградской области почти вдвое выросло число предложений о подработках
  • РИА Новости

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на данные платформы HeadHunter.

Так, спрос на продавцов-консультантов увеличился на 90%, менеджеров по продажам — на 50%, врачей — на 103%.

Также в топ востребованных профессий с подработкой у бизнеса вошли операторы кол-центров.

Наибольшее число таких вакансий в регионе открыто в Калининграде, Зеленоградске и Советске.

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.

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