Реабилитолог Бондаренко: массаж гуаша не следует делать самостоятельно

Эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко заявил, что набирающий популярность массаж при помощи скребка гуаша не стоит делать самостоятельно.

Массаж скребком по телу является лимфодренажным, он направлен на очищение организма от шлаков. Но наиболее эффективным считается его воздействие на мышцы лица, шейно-воротниковую зону и грудопоясничный отдел, объяснил он в беседе с Life.ru.

Проводить такой массаж должен тот, кто знает расположение мышц, лимфатических узлов и нервных окончаний, отметил Бондаренко.

«Иначе можно сильно навредить, а не принести пользу своему телу», — заключил эксперт.

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