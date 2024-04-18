Реабилитолог Бондаренко: массаж гуаша не следует делать самостоятельно
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Массаж скребком по телу является лимфодренажным, он направлен на очищение организма от шлаков. Но наиболее эффективным считается его воздействие на мышцы лица, шейно-воротниковую зону и грудопоясничный отдел, объяснил он в беседе с Life.ru.
Проводить такой массаж должен тот, кто знает расположение мышц, лимфатических узлов и нервных окончаний, отметил Бондаренко.
«Иначе можно сильно навредить, а не принести пользу своему телу», — заключил эксперт.
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