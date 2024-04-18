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Реабилитолог Бондаренко: массаж гуаша не следует делать самостоятельно

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Эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко заявил, что набирающий популярность массаж при помощи скребка гуаша не стоит делать самостоятельно.
Реабилитолог Бондаренко: массаж гуаша не следует делать самостоятельно
  • Gettyimages.ru

Массаж скребком по телу является лимфодренажным, он направлен на очищение организма от шлаков. Но наиболее эффективным считается его воздействие на мышцы лица, шейно-воротниковую зону и грудопоясничный отдел, объяснил он в беседе с Life.ru.

Проводить такой массаж должен тот, кто знает расположение мышц, лимфатических узлов и нервных окончаний, отметил Бондаренко.

«Иначе можно сильно навредить, а не принести пользу своему телу», — заключил эксперт.

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