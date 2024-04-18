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В Казани назвали площадки для проведения Тотального диктанта

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В Казани объявили площадки, на которых пройдёт акция «Тотальный диктант».
В Казани назвали площадки для проведения Тотального диктанта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Основными площадками станут культурный центр им. Пушкина, Национальная библиотека РТ и Дом дружбы народов Татарстана.

В школе «Адымнар», КЦ им. Пушкина, в Иннополисе и Ютазинском районе откроются площадки для проведения диктанта среди детей.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию или прийти 20 апреля на одну из открытых площадок.

Ранее сообщалось, что петербургский аэропорт Пулково впервые станет площадкой для проведения всероссийской акции «Тотальный диктант» 20 апреля.

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