Восстановлена подача электричества на оборудование Кумакского водозабора в Орске

Специалисты восстановили подачу электричества на неповреждённое электрооборудование Кумакского водозабора в Орске.

Об этом пишет пресс-служба ПАО «Россети Волга» в Telegram-канале.

Подтопленная линия электропередачи Орского производственного отделения, обеспечивающая электроснабжение водозабора, отключилась в ночь на 18 апреля.

Часть объектов перевели на резервные схемы.

Вода ещё не полностью ушла из района. Из-за этого персонал и материалы доставлялись на катерах и с помощью техники высокой проходимости.

Ранее в Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 см, в Оренбурге — на 19 см.