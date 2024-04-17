В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 см, в Оренбурге — на 19 см
- РИА Новости
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Об этом информирует пресс-служба правительства Оренбургской области.
«В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 см и составил 562 см», — говорится в сообщении.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге к настоящему моменту составляет 1090 см.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина отметил, что волна весеннего половодья прошла Орск и Оренбург.