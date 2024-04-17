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В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 см, в Оренбурге — на 19 см

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В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 см, в Оренбурге он упал на 19 см.
В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 15 см, в Оренбурге — на 19 см
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом информирует пресс-служба правительства Оренбургской области.

«В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 см и составил 562 см», — говорится в сообщении.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге к настоящему моменту составляет 1090 см.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина отметил, что волна весеннего половодья прошла Орск и Оренбург.

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