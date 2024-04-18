Пассажиры совершили более 570 млн поездок в московском метро и на МЦК с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Благодаря открытию новых станций, постоянному обновлению инфраструктуры и подвижного состава, бесплатным пересадкам на диаметры всё больше и больше жителей и гостей столицы выбирают метрополитен для своих ежедневных поездок», — сказал Ликсутов.
Он также отметил, что в столице продолжается строительство новых линий и развитие рельсового транспорта.
Также в московском метро происходит обновление подвижного состава. По итогам 2023 года доля современных поездов метро составляла 74%.
Ранее сообщалось, что в метро Санкт-Петербурга запустят десять поездов «Балтиец» в 2024 году.