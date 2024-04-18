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Пассажиры совершили более 570 млн поездок в московском метро и на МЦК с начала года

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В московском метро и на МЦК в январе — марте 2024 года пассажиры совершили более 570 млн поездок, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Пассажиры совершили более 570 млн поездок в московском метро и на МЦК с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Благодаря открытию новых станций, постоянному обновлению инфраструктуры и подвижного состава, бесплатным пересадкам на диаметры всё больше и больше жителей и гостей столицы выбирают метрополитен для своих ежедневных поездок», — сказал Ликсутов.

Он также отметил, что в столице продолжается строительство новых линий и развитие рельсового транспорта.

Также в московском метро происходит обновление подвижного состава. По итогам 2023 года доля современных поездов метро составляла 74%.

Ранее сообщалось, что в метро Санкт-Петербурга запустят десять поездов «Балтиец» в 2024 году.

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