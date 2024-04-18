В Тюменской области выплатят компенсацию семье мальчика из-за укуса собаки
- РИА Новости
Об этом пишет «Вслух.ру».
В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что мальчик получил множественные раны правой кисти из-за укусов животного.
Мать ребёнка обратилась в прокуратуру.
Суд рассмотрел иск и постановил взыскать с управления ЖКХ администрации Тюменского района вышеуказанную сумму в счёт возмещения морального вреда.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения ездовых собак на женщину с детьми на Чукотке.