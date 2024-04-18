В Тюменской области выплатят компенсацию семье мальчика из-за укуса собаки

В Тюменской области семья ребёнка, пострадавшего от укуса бесхозной собаки 20 сентября 2023 года в селе Каскара, получит компенсацию от муниципальных властей в размере 80 тыс. рублей.

РИА Новости

Об этом пишет «Вслух.ру». В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что мальчик получил множественные раны правой кисти из-за укусов животного. Мать ребёнка обратилась в прокуратуру. Суд рассмотрел иск и постановил взыскать с управления ЖКХ администрации Тюменского района вышеуказанную сумму в счёт возмещения морального вреда. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения ездовых собак на женщину с детьми на Чукотке.