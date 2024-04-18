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В Тюменской области выплатят компенсацию семье мальчика из-за укуса собаки

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В Тюменской области семья ребёнка, пострадавшего от укуса бесхозной собаки 20 сентября 2023 года в селе Каскара, получит компенсацию от муниципальных властей в размере 80 тыс. рублей.
В Тюменской области выплатят компенсацию семье мальчика из-за укуса собаки
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вслух.ру».

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что мальчик получил множественные раны правой кисти из-за укусов животного.

Мать ребёнка обратилась в прокуратуру.

Суд рассмотрел иск и постановил взыскать с управления ЖКХ администрации Тюменского района вышеуказанную сумму в счёт возмещения морального вреда.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения ездовых собак на женщину с детьми на Чукотке.

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