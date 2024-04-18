В Крыму подвели итоги международной акции «Сад памяти»

В Крыму в рамках международной акции «Сад памяти» высадили более 5800 саженцев и сеянцев лесных растений.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

«В этом году мероприятия были посвящены 80-летию Крымской наступательной операции», — рассказали в кабмине республики.

Там также отметили, что основная цель акции — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие представители лесничеств, ветераны Великой Отечественной, ветераны боевых действий, волонтёры и жители региона.

Ранее сообщалось, что в Геленджике планируют отметить годовщину присвоения почётного регионального звания «Город воинской доблести».