В Крыму подвели итоги международной акции «Сад памяти»
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.
«В этом году мероприятия были посвящены 80-летию Крымской наступательной операции», — рассказали в кабмине республики.
Там также отметили, что основная цель акции — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
В акции приняли участие представители лесничеств, ветераны Великой Отечественной, ветераны боевых действий, волонтёры и жители региона.
Ранее сообщалось, что в Геленджике планируют отметить годовщину присвоения почётного регионального звания «Город воинской доблести».