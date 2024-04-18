В центрах московского долголетия начались занятия «Школа родственного ухода»

В центрах московского долголетия открылись занятия по правильному уходу за маломобильными близкими в домашних условиях, заявил глава Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Уже прошло около 90 занятий, которые посетили более 500 участников. Забота о себе и близких — одна из приоритетных задач каждого человека, а мы стараемся создать все необходимые условия, чтобы москвичи старшего поколения могли получать знания и консультироваться со специалистами», — сказал Филиппов.

Он также отметил, что проект работает уже два года.

Обучение проводят специалисты по долговременному уходу, врачи-гериатры и психологи.

Ранее сообщалось, что для участников проекта «Московское долголетие» в экскурсионную программу «Добрый автобус» добавили 11 новых маршрутов.