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В центрах московского долголетия начались занятия «Школа родственного ухода»

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В центрах московского долголетия открылись занятия по правильному уходу за маломобильными близкими в домашних условиях, заявил глава Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
В центрах московского долголетия начались занятия «Школа родственного ухода»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Уже прошло около 90 занятий, которые посетили более 500 участников. Забота о себе и близких — одна из приоритетных задач каждого человека, а мы стараемся создать все необходимые условия, чтобы москвичи старшего поколения могли получать знания и консультироваться со специалистами», — сказал Филиппов.

Он также отметил, что проект работает уже два года.

Обучение проводят специалисты по долговременному уходу, врачи-гериатры и психологи.

Ранее сообщалось, что для участников проекта «Московское долголетие» в экскурсионную программу «Добрый автобус» добавили 11 новых маршрутов.

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