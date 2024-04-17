Для участников «Московского долголетия» разработали новые автобусные экскурсии

Для участников проекта «Московское долголетие» в экскурсионную программу «Добрый автобус» добавили 11 новых маршрутов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Семь из них проложены в столице, четыре — в Московской области.

Участникам автобусных экскурсий расскажут об истории и искусстве, покажут современные пространства столицы и другие достопримечательности.

«Ежедневно в путешествие вместе с профессиональными гидами отправляются более 500 человек на 11 автобусах. Сейчас в список достопримечательностей, которые посещают активные участники проекта, входит уже 68 локаций», — заявил заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Подать заявку на участие в автобусной экскурсии можно в центрах проекта.

Ранее сообщалось, что в Павшинской пойме открылся новый клуб проекта «Активное долголетие».