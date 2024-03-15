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В Павшинской пойме начал работу новый клуб «Активное долголетие»

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В Павшинской пойме открылся новый клуб проекта «Активное долголетие».
В Павшинской пойме начал работу новый клуб «Активное долголетие»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на подмосковное Минсоцразвития.

Занятия в Красногорске посещают около 10 тыс. человек, с открытием нового клуба их число вырастет.

«Сегодня проект «Активное долголетие» — это более 315 тыс. участников. Любимый проект наших жителей старшего поколения всё активнее и активнее набирает обороты, поэтому по просьбе жителей мы открыли ещё один клуб «Активное долголетие» в Павшинской пойме», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в рамках проекта «Московское долголетие» иностранные языки изучают более 25,7 тыс. человек. Для них предусмотрено свыше тысячи обучающих групп.

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