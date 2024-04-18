Львова-Белова вручила военнослужащим в ДНР знаки «Защитник семьи и детей»

Первые знаки «Защитник семьи и детей», учреждённые в 2024 году, вручила двум военнослужащим в Донецкой Народной Республике уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Как сообщили RT в пресс-службе детского омбудсмена, нагрудные знаки получили военнослужащие Екатерина и Роман (фамилии награждённых не уточняются), которые спасли детей и семьи с детьми в зоне боевых действий.

«Очень ценно, что нагрудный знак уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка впервые вручается здесь. Уверена, наша награда найдёт ещё не одного героя и это станет доброй традицией института уполномоченных по правам ребёнка», — отметила Львова-Белова.

Уточняется, что в ходе посещения ДНР детский омбудсмен также привезла гуманитарную помощь для семей с детьми в посёлок Новолуганское, а также посетила детский социальный приют в городе Енакиево.

Ранее детский омбудсмен рассказала о преследовании приёмных семей со стороны властей и спецслужб Украины.