Львова-Белова вручила военнослужащим в ДНР знаки «Защитник семьи и детей»
- РИА Новости
Как сообщили RT в пресс-службе детского омбудсмена, нагрудные знаки получили военнослужащие Екатерина и Роман (фамилии награждённых не уточняются), которые спасли детей и семьи с детьми в зоне боевых действий.
«Очень ценно, что нагрудный знак уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка впервые вручается здесь. Уверена, наша награда найдёт ещё не одного героя и это станет доброй традицией института уполномоченных по правам ребёнка», — отметила Львова-Белова.
Уточняется, что в ходе посещения ДНР детский омбудсмен также привезла гуманитарную помощь для семей с детьми в посёлок Новолуганское, а также посетила детский социальный приют в городе Енакиево.
Ранее детский омбудсмен рассказала о преследовании приёмных семей со стороны властей и спецслужб Украины.