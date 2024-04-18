Больницу Салехарда обязали выплатить компенсацию за смерть пациентки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы прокуратуры ЯНАО.
Сумма компенсации составила 3 млн рублей.
«Женщина обратилась в больницу за лечением, которое не принесло положительных результатов. Спустя четыре дня после госпитализации пациентка скончалась», — сказано в сообщении.
В ходе прокурорской проверки в больнице были выявлены нарушения. В результате прокурор города подал иск о взыскании компенсации, который был удовлетворён. Медицинское учреждение подало апелляционную жалобу.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке, организованной в связи со смертью трёхмесячного ребёнка в больнице Йошкар-Олы (Марий Эл).