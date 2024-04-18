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Больницу Салехарда обязали выплатить компенсацию за смерть пациентки

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Суд Салехарда обязал окружную больницу в Ямало-Ненецком автономном округе выплатить компенсацию морального вреда за смерть пациентки, скончавшейся после госпитализации.
Больницу Салехарда обязали выплатить компенсацию за смерть пациентки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы прокуратуры ЯНАО.

Сумма компенсации составила 3 млн рублей.

«Женщина обратилась в больницу за лечением, которое не принесло положительных результатов. Спустя четыре дня после госпитализации пациентка скончалась», — сказано в сообщении.

В ходе прокурорской проверки в больнице были выявлены нарушения. В результате прокурор города подал иск о взыскании компенсации, который был удовлетворён. Медицинское учреждение подало апелляционную жалобу.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке, организованной в связи со смертью трёхмесячного ребёнка в больнице Йошкар-Олы (Марий Эл).

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