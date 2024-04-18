Пропагандиста террористической «Партии исламского освобождения» осудили на 7 лет

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил сторонника международной террористической организации «Партия исламского освобождения»* («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») к семи годам колонии за оправдание и пропаганду экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установило следствие, в 2021 году виновный Хайдарали Ашуров попросил бывшего участника террористической организации помочь вступить в неё.

Получив отказ, он продолжил искать кураторов, изучая литературу и идеологию организации.

По данным суда, с 26 апреля по 23 августа 2020 года в Ростове-на-Дону Ашуров проводил собрания, в которых одобрял деятельность террористов.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трёх лет в тюрьме», — сообщили представители суда.

Ранее RT сообщал, что ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму.



* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.