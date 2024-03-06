RT в Telegram
Подпишись

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Короткая ссылка
ФСБ России пресекла в Крыму деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Функционеры террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти», — говорится в сообщении.

Ранее российские спецслужбы пресекли планы украинской разведки совершить массовые убийства с использованием яда.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить