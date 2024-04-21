Комета Понса — Брукса пройдёт ближайшую к Солнцу точку своей орбиты 21 апреля

Александр Перхняк, руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария, рассказал в беседе с RT, что этой весной состоится уже четвёртое возвращение кометы Понса — Брукса к Солнцу с момента её открытия в июле 1812 года французским астрономом Жаном-Луи Понсом.

«Период обращения кометы вокруг Солнца составляет 70 лет, в следующий раз, соответственно, мы её увидим примерно через 70 лет. И это по космическим меркам немного по сравнению с кометами, период обращения которых составляет тысячи и даже десятки тысяч лет», — объяснил собеседник RT.

По его словам, 21 апреля комета пройдёт перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты.

«Для астрономов, занимающихся изучением объектов Солнечной системы, каждое сближение кометы с Солнцем — это повод уточнить ряд важных физических характеристик кометы: параметров её орбиты, химического состава, размера и формы самого ядра кометы... Но, несмотря на увеличение яркости самой кометы, условия её наблюдения вблизи перигелия являются неблагоприятными», — добавил эксперт.

По его словам, наиболее благоприятными они были в начале месяца, когда яркость кометы, отсутствие Луны, засвечивающей небо, и удалённость кометы от Солнца давали возможность увидеть её в тёмных незасвеченных местах даже невооружённым глазом.

«В данный момент из-за близкого расположения на небе относительно Солнца комета окажется слишком низко над горизонтом после захода Солнца и наблюдать её на фоне светлого неба вечерних сумерек без телескопа и полностью открытого горизонта будет практически невозможно», — заключил собеседник RT.

Ранее астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман подчеркнула в беседе с RT, что из крупных метеорных потоков лучшим для наблюдений будет поток Персеиды в середине августа 2024-го.