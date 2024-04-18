Более 1,6 тысячи жителей Тюменской области покинули зону возможного подтопления
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 193 человека направились в пункты временного размещения.
«Большая часть населения переехала к родственникам, малоподвижные граждане размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что пенсионерам в Тюменской области досрочно выплатят пенсии за апрель в связи с паводковой ситуацией.