Более 1,6 тысячи жителей Тюменской области покинули зону возможного подтопления

1609 жителей Тюменской области выехали из населённых пунктов, подверженных угрозе подтопления.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 193 человека направились в пункты временного размещения.

«Большая часть населения переехала к родственникам, малоподвижные граждане размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что пенсионерам в Тюменской области досрочно выплатят пенсии за апрель в связи с паводковой ситуацией.