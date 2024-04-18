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Более 1,6 тысячи жителей Тюменской области покинули зону возможного подтопления

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1609 жителей Тюменской области выехали из населённых пунктов, подверженных угрозе подтопления.
Более 1,6 тысячи жителей Тюменской области покинули зону возможного подтопления
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 193 человека направились в пункты временного размещения.

«Большая часть населения переехала к родственникам, малоподвижные граждане размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что пенсионерам в Тюменской области досрочно выплатят пенсии за апрель в связи с паводковой ситуацией.

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