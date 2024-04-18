Пенсионерам в Тюменской области досрочно выплатят пенсии за апрель из-за паводка
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России, досрочная выплата пенсий будет производиться через кредитные учреждения.
«На банковские карты зачисление пройдёт 19 апреля», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области из-за прохождения весеннего паводка эвакуировали более 1,5 тыс. человек. Также поступила информация об ограничении движения на тюменской трассе до границы с Казахстаном.