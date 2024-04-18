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Пенсионерам в Тюменской области досрочно выплатят пенсии за апрель из-за паводка

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Пенсионеры в Тюменской области досрочно получат пенсии за апрель. Такое решение было принято в связи с паводковой ситуацией в регионе.
Пенсионерам в Тюменской области досрочно выплатят пенсии за апрель из-за паводка
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России, досрочная выплата пенсий будет производиться через кредитные учреждения.

«На банковские карты зачисление пройдёт 19 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области из-за прохождения весеннего паводка эвакуировали более 1,5 тыс. человек. Также поступила информация об ограничении движения на тюменской трассе до границы с Казахстаном.

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