Пенсионерам в Тюменской области досрочно выплатят пенсии за апрель из-за паводка

Пенсионеры в Тюменской области досрочно получат пенсии за апрель. Такое решение было принято в связи с паводковой ситуацией в регионе.

РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России, досрочная выплата пенсий будет производиться через кредитные учреждения. «На банковские карты зачисление пройдёт 19 апреля», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Тюменской области из-за прохождения весеннего паводка эвакуировали более 1,5 тыс. человек. Также поступила информация об ограничении движения на тюменской трассе до границы с Казахстаном.