В Оренбуржье от воды освободилось более 870 домов, свыше 1,2 тысячи подтопило
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по состоянию на 08:00 (06:00 мск. — RT) в Оренбуржье подтоплены 15 444 жилых дома и 22 537 приусадебных участков.
«За сутки освободилось от воды 876 жилых домов и 1634 приусадебных участка в 12 населённых пунктах и одном СНТ в девяти муниципальных образованиях. За сутки подтоплено 1208 жилых домов и 1214 приусадебных участков в 19 населённых пунктах и одном СНТ в четырёх МО», — приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее стало известно, что пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили почти 650 млн рублей.