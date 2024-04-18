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В Оренбуржье от воды освободилось более 870 домов, свыше 1,2 тысячи подтопило

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Ситуация с паводком в Оренбургской области за сутки несколько изменилась. Вода отступила от более чем 870 домов и 1,6 тыс. приусадебных участков, затопив при этом свыше 1,2 тыс. домов и участков.
В Оренбуржье от воды освободилось более 870 домов, свыше 1,2 тысячи подтопило
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по состоянию на 08:00 (06:00 мск. — RT) в Оренбуржье подтоплены 15 444 жилых дома и 22 537 приусадебных участков.

«За сутки освободилось от воды 876 жилых домов и 1634 приусадебных участка в 12 населённых пунктах и одном СНТ в девяти муниципальных образованиях. За сутки подтоплено 1208 жилых домов и 1214 приусадебных участков в 19 населённых пунктах и одном СНТ в четырёх МО», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее стало известно, что пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили почти 650 млн рублей.

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