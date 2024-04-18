Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили почти 650 млн рублей
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, единовременную материальную помощь в размере 20 тыс. рублей получили 31 498 человек.
Также финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости получили 350 человек. Общая сумма выплат по состоянию на утро 18 апреля составила 649 110 000 рублей.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что денежную помощь получили 30 тыс. пострадавших от паводка в регионе.