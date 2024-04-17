Куренков: денежную помощь получили 30 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье
Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина.
Он рассказал, что правительство Оренбургской области организовало работу по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации.
«Финансовую помощь уже получили 30 тыс. человек», — сказал Куренков.
Ранее Куренков отметил, что волна весеннего половодья прошла Орск и Оренбург.