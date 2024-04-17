RT в Telegram
Подпишись

Куренков: денежную помощь получили 30 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье

Короткая ссылка
Денежную помощь получили 30 тыс. человек, пострадавших от паводка в Оренбургской области.

Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина.

Он рассказал, что правительство Оренбургской области организовало работу по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации.

«Финансовую помощь уже получили 30 тыс. человек», — сказал Куренков.

Ранее Куренков отметил, что волна весеннего половодья прошла Орск и Оренбург.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить