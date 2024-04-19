Аналитики выяснили, что спрос на автокредиты за год увеличился на 35%

Аналитики изучили, как изменился спрос на кредитные продукты, и составили портрет заёмщика. Для этого они проанализировали данные в I квартале 2024 года и сравнили с аналогичным периодом прошлого года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, спрос на автокредиты за год увеличился на 35%.

«По-прежнему за автокредитованием чаще обращаются мужчины, но женщины стали чаще обращаться за автокредитами, чем годом ранее. В 2023 году за кредитами обратилось 73% мужчин и 27% женщин, в 2024 году это соотношение стало 70% к 30% соответственно», — отметили специалисты «Сравни».

Отмечается, что в I квартале 2024 года за автокредитами стали реже обращаться люди в возрасте от 18 до 24 лет. Доля их кредитов в I квартале 2023 года составляла 26%, в 2024 году — 22%, рассказали в компании.

Кроме того, снизился спрос и в категории с 25 до 34 лет.

«Чаще стали обращаться за кредитами люди в возрасте от 35 до 44 лет, доля кредитования в I квартале 2024 года составила 28%, в 2023 году — 24%», — добавили эксперты.

За I квартал прошлого года чаще остальных за автокредитованием обращались жители Москвы и Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

«В 2024 году лидерами по запросам остаются жители столиц, среди других регионов лидируют Омск, Краснодар и Самара», — подчёркивается в исследовании.

Как выяснили аналитики, спрос на кредиты наличными за год также вырос: в I квартале 2024 года он увеличился на 20%.

«Кредиты наличными в I квартале 2023 года брали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Омска. В 2024 году к лидерам по кредитованию наличными присоединилась Самара, а у жителей Екатеринбурга потребность в кредитовании снизилась», — заключили в сервисе.

Ранее в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили RT, что в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил 1,49 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1%.