Специалист Кочетков спрогнозировал рост спроса на новостройки Москвы
- РИА Новости
На рынке первичного жилья спрос растёт в связи со скорым окончанием программы льготного ипотечного кредитования, объяснил эксперт в беседе с Life.ru.
По его словам, в II квартале интерес к новостройкам, возможно, будет на 50% выше, чем в I.
«Возможно повышение медианных цен на 10—15%. Так девелоперы отреагируют на рост спроса в преддверии отмены программ льготной ипотеки», — объяснил Кочетков.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.