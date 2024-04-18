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Специалист Кочетков спрогнозировал рост спроса на новостройки Москвы

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Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что на первичном рынке Москвы в I квартале 2024 года активность покупателей была на 38% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По его словам, это следствие заградительных ставок по ипотеке на вторичном рынке.
Специалист Кочетков спрогнозировал рост спроса на новостройки Москвы
  • РИА Новости

На рынке первичного жилья спрос растёт в связи со скорым окончанием программы льготного ипотечного кредитования, объяснил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, в II квартале интерес к новостройкам, возможно, будет на 50% выше, чем в I.

«Возможно повышение медианных цен на 10—15%. Так девелоперы отреагируют на рост спроса в преддверии отмены программ льготной ипотеки», — объяснил Кочетков.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.

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