РЖД планирует создать новое мобильное приложение SuperApp со множеством функций

РЖД планирует создать новое мобильное суперприложение SuperApp со множеством функций, где, помимо традиционной продажи билетов, будут услуги в поезде и на вокзалах, а также сервисы партнёров компании.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал замгендиректора компании Евгений Чаркин.

«В дальнейшем мы хотим сделать многофункциональное мобильное суперприложение для нашей экосистемы, так называемый SuperApp», — сказал он.

По его словам, это позволит связать все электронные сервисы.

В декабре стало известно, что РЖД запустит новое приложение по продаже билетов вместо удалённого из App Store.

Также сообщалось, что РЖД стала продавать на своём сайте билеты на концерты, шоу, спектакли и балет.