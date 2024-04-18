РЖД планирует создать новое мобильное приложение SuperApp со множеством функций
Об этом в интервью РИА Новости рассказал замгендиректора компании Евгений Чаркин.
«В дальнейшем мы хотим сделать многофункциональное мобильное суперприложение для нашей экосистемы, так называемый SuperApp», — сказал он.
По его словам, это позволит связать все электронные сервисы.
В декабре стало известно, что РЖД запустит новое приложение по продаже билетов вместо удалённого из App Store.
Также сообщалось, что РЖД стала продавать на своём сайте билеты на концерты, шоу, спектакли и балет.