РЖД запустят новое приложение по продаже билетов вместо удалённого из App Store

РЖД в первом квартале 2024 года запустят web-приложение по продаже билетов, которым можно будет пользоваться, в том числе на iPhone, вместо удалённого из App Store.

Об этом пишет РИА Новости. По данным агентства, на первом этапе в приложении будут доступны только поезда дальнего следования. Ранее РЖД заняла первое место в рейтинге 50 крупнейших работодателей России. Также РЖД запустила электропоезд «Финист».