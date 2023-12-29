РЖД запустят новое приложение по продаже билетов вместо удалённого из App Store
РЖД в первом квартале 2024 года запустят web-приложение по продаже билетов, которым можно будет пользоваться, в том числе на iPhone, вместо удалённого из App Store.
Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, на первом этапе в приложении будут доступны только поезда дальнего следования.
Ранее РЖД заняла первое место в рейтинге 50 крупнейших работодателей России.
Также РЖД запустила электропоезд «Финист».
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