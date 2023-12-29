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РЖД запустят новое приложение по продаже билетов вместо удалённого из App Store

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РЖД в первом квартале 2024 года запустят web-приложение по продаже билетов, которым можно будет пользоваться, в том числе на iPhone, вместо удалённого из App Store.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, на первом этапе в приложении будут доступны только поезда дальнего следования.

Ранее РЖД заняла первое место в рейтинге 50 крупнейших работодателей России.

Также РЖД запустила электропоезд «Финист».

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