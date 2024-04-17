На Ямале приняли комплексную программу по развитию волонтёрства

В Ямало-Ненецком автономном округе приняли программу по развитию и поддержке волонтёрства на 2024—2025 годы. Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс». «Утверждается программа поддержки добровольчества в регионе. Основной акцент сделан на развитии деятельности добровольческих (волонтёрских) организаций и вовлечённости населения региона в добровольчество (волонтёрство) за счёт комплексного сопровождения и ресурсной поддержки», — отмечается в комментарии. Особое внимание планируется уделить поддержке существующих добровольческих проектов. Часть средств направят на обучение и привлечение новых волонтёров. Ранее сообщалось, что в ЯНАО началась Неделя добра.