В ЯНАО началась Неделя добра
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
«Одно из ключевых направлений деятельности ямальских добровольцев — помощь военнослужащим и их семьям. В Неделю добра пройдут благотворительные ярмарки и концерты — все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд для помощи участникам СВО», — отмечается в сообщении.
Также будет уделено внимание проведению экологических акций и обучению донорству крови.
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