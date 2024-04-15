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В ЯНАО началась Неделя добра

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В Ямало-Ненецком автономном округе началась Неделя добра, участники которой помогут в том числе пожилым жителям и приютам для животных.
В ЯНАО началась Неделя добра
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Одно из ключевых направлений деятельности ямальских добровольцев — помощь военнослужащим и их семьям. В Неделю добра пройдут благотворительные ярмарки и концерты — все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд для помощи участникам СВО», — отмечается в сообщении.

Также будет уделено внимание проведению экологических акций и обучению донорству крови.

Ранее в Удмуртии рассказали о проекте «Удмуртия БезГраничная».

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