Власти Оренбуржья: более 16 тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале.
«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 16 547 человек, в том числе 4648 детей», — говорится в сообщении.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина отметил, что волна весеннего половодья прошла Орск и Оренбург.