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Власти Оренбуржья: более 16 тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий

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Из затопленных домовладений и с приусадебных участков в Оренбургской области эвакуированы 16 547 человек.
Власти Оренбуржья: более 16 тысяч человек эвакуированы с затопленных территорий
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 16 547 человек, в том числе 4648 детей», — говорится в сообщении.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина отметил, что волна весеннего половодья прошла Орск и Оренбург.

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