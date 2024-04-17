Власти: жителям районов Кургана ниже дамбы у Тобола нужно готовиться к эвакуации

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что жителям ряда районов Кургана, проживающим ниже дамбы по левому берегу реки Тобол, нужно быть готовыми к эвакуации из-за паводка.

Об этом он написал в Telegram.

Шумаков обратился в частности к жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, а также жилого сектора, расположенного ниже дамбы.

Губернатор призвал эту группу людей быть готовым при необходимости эвакуироваться в более безопасные места.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в ближайшие дни в Кургане уровень воды достигнет исторического максимума.