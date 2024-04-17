Власти: жителям районов Кургана ниже дамбы у Тобола нужно готовиться к эвакуации
- РИА Новости
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Об этом он написал в Telegram.
Шумаков обратился в частности к жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, а также жилого сектора, расположенного ниже дамбы.
Губернатор призвал эту группу людей быть готовым при необходимости эвакуироваться в более безопасные места.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в ближайшие дни в Кургане уровень воды достигнет исторического максимума.