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В крупных городах ХМАО отремонтируют 13 км дорог в 2024 году

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В крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа отремонтируют около 13 км дорог в 2024 году. В частности, работы пройдут в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.
В крупных городах ХМАО отремонтируют 13 км дорог в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал стройкомплекса Югры.

«Суммарно в городских агломерациях Югры будут выполнены ремонты 12,8 км дорог общего пользования местного значения. На время работ некоторые улицы будут временно закрыты, а маршруты общественного транспорта изменены», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Самарской области начались ремонтные работы на участках дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги».

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