В Самарской области начался ремонт дорог по нацпроекту
Об этом информирует volga.news.
В текущем году в регионе запланировано проведение ремонта на 46 участках автодорог протяжённостью 183 км, в том числе на 21 участке в Самаре протяжённостью 26,1 км и на шести участках в Тольятти длиной 13,76 км.
В Самаре на четырёх участках дорог работы уже начались, а в Тольятти дорожный сезон стартовал 10 апреля.
На региональных дорогах в этом году отремонтируют 19 участков общей протяжённостью 143 км в Кошкинском, Волжском, Ставропольском, Красноярском, Большеглушицком и Кинельском районах.
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