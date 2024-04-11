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В Самарской области начался ремонт дорог по нацпроекту

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В Самарской области начались ремонтные работы на участках дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги».

Об этом информирует volga.news.    

В текущем году в регионе запланировано проведение ремонта на 46 участках автодорог протяжённостью 183 км, в том числе на 21 участке в Самаре протяжённостью 26,1 км и на шести участках в Тольятти длиной 13,76 км.

В Самаре на четырёх участках дорог работы уже начались, а в Тольятти дорожный сезон стартовал 10 апреля.

На региональных дорогах в этом году отремонтируют 19 участков общей протяжённостью 143 км в Кошкинском, Волжском, Ставропольском, Красноярском, Большеглушицком и Кинельском районах.

Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.

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