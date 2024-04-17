RT в Telegram
Подпишись

Мишустин поручил МЧС расселить по регионам граждан, эвакуированных из Палестины

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому поручил МЧС распределить по российским регионам граждан, эвакуированных из Палестины.
Мишустин поручил МЧС расселить по регионам граждан, эвакуированных из Палестины
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«МЧС России осуществлять распределение по субъектам России граждан России и иностранных граждан, эвакуированных из Палестины», — говорится в распоряжении.

Мишустин поручил распределить 1447 человек по 12 регионам России.

В декабре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия проделала огромную работу по эвакуации россиян из сектора Газа, давшую хорошие результаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить