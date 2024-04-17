Мишустин поручил МЧС расселить по регионам граждан, эвакуированных из Палестины

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому поручил МЧС распределить по российским регионам граждан, эвакуированных из Палестины.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«МЧС России осуществлять распределение по субъектам России граждан России и иностранных граждан, эвакуированных из Палестины», — говорится в распоряжении.

Мишустин поручил распределить 1447 человек по 12 регионам России.

В декабре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия проделала огромную работу по эвакуации россиян из сектора Газа, давшую хорошие результаты.