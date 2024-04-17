Мишустин поручил МЧС расселить по регионам граждан, эвакуированных из Палестины
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«МЧС России осуществлять распределение по субъектам России граждан России и иностранных граждан, эвакуированных из Палестины», — говорится в распоряжении.
Мишустин поручил распределить 1447 человек по 12 регионам России.
В декабре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия проделала огромную работу по эвакуации россиян из сектора Газа, давшую хорошие результаты.