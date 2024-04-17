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Автоэксперт Серебряков перечислил причины течи из машины

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Директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков рассказал о причинах течи из машины.
Автоэксперт Серебряков перечислил причины течи из машины
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности, которые приводят к вытеканию жидкостей. Потеря топлива автомобиля из-за повреждения топливного бака, топливных шлангов или форсунок является наиболее важной проблемой», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, также стоит обратить внимание на уровень машинного масла. Уменьшение его объёма может произойти из-за износа или деформации масляных прокладок, сальников или масляных каналов.

«Ещё один вид жидкости в автомобиле, за которым необходимо следить, — тормозная жидкость. В процессе износа тормозных шлангов, тормозных цилиндров или главного тормозного цилиндра появляется вероятность протечки тормозной жидкости», — отметил Серебряков.

Он рекомендовал обратить внимание и на уровень жидкости гидроусилителя руля.

«Не менее серьёзная проблема может возникнуть из-за повреждения коробки передач, появляющегося в процессе вытекания трансмиссионной жидкости», — сказал эксперт.

Он добавил, что важно регулярно проверять уровень жидкостей в машине и при необходимости доливать их.

Ранее директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал о признаках неисправной работы рулевого механизма.

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